Geçtiğimiz sezonda Ankaragücü'nde gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başaran. 21 yaşındaki file bekçisi, Ankaragücü'nün özellikle ikinci yarıdaki yükselişine kurtarışlarıyla büyük katkıda bulundu. Fenerbahçe'nin transferini bitirdiği Altay Bayındır kimdir aslen nerelidir kaç yaşındadır?



Altay Bayındır kimdir?

Süper Lig'de 2018/19 sezonuna kulübede başlayan Altay Bayındır, ilk maçına 14. haftada Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Sezon sonuna kadar kaleyi başkasına bırakmayan genç eldiven Bursaspor altyapısından Ankaragücü altyapısına gelmiş bir yetenek.

Süper Lig ve Avrupa'dan son dakika transfer haberleri

1998'de Bursa'da doğan Altay, ilk profesyonel maçına 24 Nisan 2016'da takımının 2. Lig'de mücadele ettiği sezonda çıkmıştı. 2016/17 sezonunda 1 maç, Ankaragücü'nün 1. Lig'de oynadığı 2017/18 sezonunda da 9 maç sarı-lacivertlilerin kalesini korudu.

Türkiye Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giyen Altay, Türkiye'nin U20 ve U21 takımlarında boy gösterdi.