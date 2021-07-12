Altay Bayındır'a Hollanda devinden kanca! Ajax teklife hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır için önemli bir gelişme yaşanıyor. Hollanda ligi takımlarından Ajax'ın kalecisinin transfer olma ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda bir kaleci transferi yapmak isteyen Ajax'ın uzun zamandır gözlemlediği Altay Bayındır için Fenerbahçe ile temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

ONANA'NIN SATIŞI BEKLENİYOR

İlk olarak adı İngiltere'den Arsenal ile anılan Onana, bu transfer gerçekleşmeyince Lyon ile masaya oturmuştu. Yapılan görüşmeler neticesinde Lyon ile her konuda anlaşmaya varan Onana'nın transferinin açıklanması artık an meselesi olarak görülüyor. Ajax ise Onana'yı satar satmaz Altay için harekete geçecek.

20 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Kırmızı beyazlıların futbol direktörü Marc Overmars'ın genç kaleci Altay için İstanbul'a bizzat gelip Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. Sarı lacivertli ekip, Berke Öze'in olması nedeniyle Altay'ın satılmasına Szalai'ye oranla daha sıcak bakıyor. Ancak yönetimin başarılı kaleciyi ucuza yollamaya hiç niyeti yok. Ajax ile yapılacak görüşmede Fenerbahçe'nin masaya 20 milyon Euro'luk taleple oturması bekleniyor.