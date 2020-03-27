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Altay Bayındır’dan anlamlı hareket

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, bin aileye erzak yardımında bulunacağını açıkladı.

Altay Bayındır’dan anlamlı hareket

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, bin aileye erzak yardımında bulunacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla tüm yetkililer vatandaşlara "Evde kal" uyarısını yapıyor. Bu süreçte maddi durumu zayıf olan aileler için de yardım kampanyaları başlatıldı. Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır da sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği duyuruyla bin aileye erzak yardımı yapacağını belirtti. 21 yaşındaki kaleci, açıklamasında, "Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde Evde kal Türkiye! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum" ifadelerini kullanırken, İlhan Parlak ve Umut Nayir'e çağrıda bulundu.

Bunun üzerine Beşiktaşlı Umut Nayir de Altay'ın çağrısına cevap verdi ve ihtiyaç sahibi bin aileye erzak yardımı yapacağını dile getirdi.

Altay Bayındır’dan anlamlı hareket

Altay Bayındır’dan anlamlı hareket

Kaynak: İHA




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