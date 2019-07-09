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Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı kaleci Altay Bayındır'ın parmağında bulunan sakatlığı devam ediyor.

Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı kaleci Altay Bayındır'ın parmağında bulunan sakatlığı devam ediyor.

Fenerbahçe, Ankaragücü'nden kaleci Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kalecinin milli takımdan kalan sakatlığı ise devam ediyor. Bayındır, el parmağında bulunan hafif sakatlık sebebiyle iki hafta sonra tekrar kontrole gidecek. O zamana kadar takımla birlikte antrenmanlarına devam edecek.

Kaynak: İHA

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