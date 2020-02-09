Altay-Boluspor: 2-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Kemal Mavi (xx)

ALTAY: Cihan (xx) - Erhan (xx), Cenk (xx), Abdülkerim (xxx), Özgür (xx), Tavares (x) (Dk. 46 Yılmaz xxx), Adamu (xx), Kappel (x) (Dk. 48 Kerim xx), Putsila (xx), Doğan (xxx) (Dk. 83 Leandrinho), Paixao (xxx)

BOLUSPOR: Mosquera (x) - Adilehou (x), Burak (xx), Hayrullah (x), Emre (x) (Dk. 28 Fethi x), Arif (xx), Halilovic (xx), Mustafa Durak (x) (Dk. 84 Melih), Gökhan (x), Delarge (x) (Dk. 61 Mustafa Eskihellaç x), Kidric (xx)

GOLLER: Dk. 49 Yılmaz, Dk. 87 Paixao (Altay), Dk. 30 Burak (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 71 Gökhan (Boluspor)

SARI KARTLAR: Cenk, Doğan, Yılmaz (Altay), Delarge, Hayrullah, Gökhan, Mustafa Eskihellaç, Mosquera (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 21'inci hafta mücadelesinde Altay evinde Boluspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 30'uncu dakikada Burak'ın golüyle öne geçerken, Altay 49'uncu dakikada Yılmaz ve 87'nci dakikada Paixao'nun golleriyle maçı 2-1 kazandı. Boluspor'da Gökhan, 71'inci dakikada kırmıza kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla İzmir ekibi 31 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korurken, son sıraya gerileyen ve 15 puanda kalan Boluspor'un galibiyet özlemi 12 haftaya yükseldi.

14'üncü dakikada ev sahibi ekipten Doğan meşin yuvarlağı altı pasa gönderdi. Paixao'nun vuruşanda Burak topu çizgiden çıkardı.

30'uncu dakikada Boluspor öne geçti. Soldan gelen kornerde Altay ceza sahası içinde yaşanan karambolde Burak kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

41'inci dakikada Burak'ın geri pasında topu kapan Altaylı Paixao kaleciyi geçti. Boş kaleye şutunda top direk dibinden auta çıktı.

49'uncu dakikada Altay skora denge getirdi. Soldan ceza sahasına giren Doğan'ın ortasında Yılmaz gelişine bir şutla fileleri sarstı: 1-1.

71'inci dakikada Altaylı Abdülkerim'e sert giren Bolusporlu Gökhan 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

82'nci dakikada ev sahibi ekipten Erhan'ın sağdan yerden ortasında topu ceza sahasında kontrol eden Doğan'ın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak çataldan döndü.

86'ncı dakikada ceza sahası dışından Altaylı Özgür çok sert vurdu, top üst direkte patladı.

87'nci dakikada Altay öne geçti. Putsila'nın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Paixao meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay maçı bu skorla kazandı.

Kaynak: DHA