Altay, Boluspor deplasmanında terleyecek

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok'u devirerek galibiyetle tanışan Altay, 4. hafta müsabakasında yarın Boluspor'a konuk olacak.

Ligdeki ilk galibiyetini Balıkesirspor önünde alan Altay, 4. hafta mücadelesinde Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. İzmir temsilcisinde kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlıklarını tamamen atlatan Leandrinho ve Oğuz Han görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşayacak olan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Balıkesirspor karşısında ilk galibiyetimizi aldık. Boluspor'u da yenerek seri başlatmak istiyoruz. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız ama oyuncularıma güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA