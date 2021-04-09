Altay- Boluspor maçı canlı izle| TRT Spor canlı yayın izle

Futbol heyecanının aralıksız sürdüğü TFF 1.Lig'de heyecan oynanan 29.hafta mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Altay, ligin orta sıralarında yer alan Boluspor'u konuk edecek.

ALTAY - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay ile Boluspor arasında oynanacak olan maç 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor HD'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

ALTAY- BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE| TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Altay- Boluspor ile arasında oynanan maçı TRT Spor kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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