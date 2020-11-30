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Altay - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Altay, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Altay - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Altay, Bursaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Altay ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Altay sahasında Bursaspor ile 28.11.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Altay - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Altay Bursaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Şeker(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Özgür Reha Alıcı(dördüncü Hakem)

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 88. Özgür Özkaya, 77. Jasmın Scuk, 14. Yılmaz Özeren, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 17. Ziya Alkurt, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet

Yedekler

34. Burak Öğür, 53. Lokman Gör, 44. Kuban Altunbudak, 25. Rıdvan Şimşek, 8. Yekta Kurtuluş, 23. Harun Alpsoy, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 91. Wıllıam Douglas De Amorım, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

Ziya Alkurt,45.dk (h), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,68.dk (h), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,79.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Ziya Alkurt 41.dk, Sarı Kart Harun Alpsoy 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Yılmaz Özeren 90+2.dk, Ziya Alkurt 72.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 58.dk, Jasmın Scuk 46.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 58.dk

Oyuna Girenler

Eren Erdoğan 90+2.dk, Rıdvan Şimşek 72.dk, Yekta Kurtuluş 58.dk, Harun Alpsoy 46.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 58.dk

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen

Yedekler

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 4. Cüneyt Köz, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Kerem Şen,20.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Emirhan Aydoğan 38.dk

Oyundan Çıkanlar

Furkan Emre Ünver 67.dk, Burak Kapacak 72.dk, Kerem Şen 72.dk, Batuhan Kör 88.dk

Oyuna Girenler

Cüneyt Köz 67.dk, Ozan İsmail Koç 72.dk, Berat Altındiş 72.dk, Recep Aydın 88.dk

TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Samsunspor11551159206
4Adana Demirspor105321991810
5İstanbulspor10532179188
6Tuzlaspor105321716181
7Altay9513169167
8Giresunspor104421312161
9Bursaspor114251919140
10Balıkesirspor11425121514-3
11Akhisarspor1134491413-5
12Adanaspor93331310123
13Bandırmaspor11326131411-1
14Ümraniyespor11245111910-8
15Menemenspor92349139-4
16Ankaraspor102266158-9
17Boluspor1014510147-4
18Eskişehirspor110475224-17

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür

28.11.2020İstanbulspor1-1Giresunspor
28.11.2020Ümraniyespor0-2Menemenspor
28.11.2020Akhisarspor0-1Osmanlıspor FK
28.11.2020Altay3-1Bursaspor
29.11.2020Samsunspor2-0Tuzlaspor
29.11.2020Eskişehirspor0-2Altınordu
29.11.2020Bandırmaspor1-0Balıkesirspor
29.11.2020Ankara Keçiörengücü1-0Adana Demirspor
30.11.2020AdanasporP-PBoluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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