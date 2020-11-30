Altay - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Altay, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 11. hafta maçında Altay, Bursaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Altay ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Altay sahasında Bursaspor ile 28.11.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altay - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altay Bursaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Şeker(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Özgür Reha Alıcı(dördüncü Hakem)
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 88. Özgür Özkaya, 77. Jasmın Scuk, 14. Yılmaz Özeren, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 17. Ziya Alkurt, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet
Yedekler
34. Burak Öğür, 53. Lokman Gör, 44. Kuban Altunbudak, 25. Rıdvan Şimşek, 8. Yekta Kurtuluş, 23. Harun Alpsoy, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 91. Wıllıam Douglas De Amorım, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
Ziya Alkurt,45.dk (h), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,68.dk (h), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,79.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Ziya Alkurt 41.dk, Sarı Kart Harun Alpsoy 83.dk
Oyundan Çıkanlar
Yılmaz Özeren 90+2.dk, Ziya Alkurt 72.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 58.dk, Jasmın Scuk 46.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 58.dk
Oyuna Girenler
Eren Erdoğan 90+2.dk, Rıdvan Şimşek 72.dk, Yekta Kurtuluş 58.dk, Harun Alpsoy 46.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 58.dk
Bursaspor İlk 11
28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen
Yedekler
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 4. Cüneyt Köz, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
Kerem Şen,20.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emirhan Aydoğan 38.dk
Oyundan Çıkanlar
Furkan Emre Ünver 67.dk, Burak Kapacak 72.dk, Kerem Şen 72.dk, Batuhan Kör 88.dk
Oyuna Girenler
Cüneyt Köz 67.dk, Ozan İsmail Koç 72.dk, Berat Altındiş 72.dk, Recep Aydın 88.dk
TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|4
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|5
|İstanbulspor
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|6
|Tuzlaspor
|10
|5
|3
|2
|17
|16
|18
|1
|7
|Altay
|9
|5
|1
|3
|16
|9
|16
|7
|8
|Giresunspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|9
|Bursaspor
|11
|4
|2
|5
|19
|19
|14
|0
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|12
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|13
|Bandırmaspor
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|11
|-1
|14
|Ümraniyespor
|11
|2
|4
|5
|11
|19
|10
|-8
|15
|Menemenspor
|9
|2
|3
|4
|9
|13
|9
|-4
|16
|Ankaraspor
|10
|2
|2
|6
|6
|15
|8
|-9
|17
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|18
|Eskişehirspor
|11
|0
|4
|7
|5
|22
|4
|-17
TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür
|28.11.2020
|İstanbulspor
|1-1
|Giresunspor
|28.11.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Menemenspor
|28.11.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Osmanlıspor FK
|28.11.2020
|Altay
|3-1
|Bursaspor
|29.11.2020
|Samsunspor
|2-0
|Tuzlaspor
|29.11.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Altınordu
|29.11.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|29.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adana Demirspor
|30.11.2020
|Adanaspor
|P-P
|Boluspor