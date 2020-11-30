Altay - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Altay, Bursaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Altay ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Altay sahasında Bursaspor ile 28.11.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altay - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Altay Bursaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Şeker(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Özgür Reha Alıcı(dördüncü Hakem)

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 5. Berkay Sülüngöz, 4. Tolga Ünlü, 88. Özgür Özkaya, 77. Jasmın Scuk, 14. Yılmaz Özeren, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 17. Ziya Alkurt, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet

Yedekler

34. Burak Öğür, 53. Lokman Gör, 44. Kuban Altunbudak, 25. Rıdvan Şimşek, 8. Yekta Kurtuluş, 23. Harun Alpsoy, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 91. Wıllıam Douglas De Amorım, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

Ziya Alkurt,45.dk (h), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,68.dk (h), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,79.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Ziya Alkurt 41.dk, Sarı Kart Harun Alpsoy 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Yılmaz Özeren 90+2.dk, Ziya Alkurt 72.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 58.dk, Jasmın Scuk 46.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 58.dk

Oyuna Girenler

Eren Erdoğan 90+2.dk, Rıdvan Şimşek 72.dk, Yekta Kurtuluş 58.dk, Harun Alpsoy 46.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 58.dk

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

28. Deniz Aydın, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen

Yedekler

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 4. Cüneyt Köz, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Kerem Şen,20.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Emirhan Aydoğan 38.dk

Oyundan Çıkanlar

Furkan Emre Ünver 67.dk, Burak Kapacak 72.dk, Kerem Şen 72.dk, Batuhan Kör 88.dk

Oyuna Girenler

Cüneyt Köz 67.dk, Ozan İsmail Koç 72.dk, Berat Altındiş 72.dk, Recep Aydın 88.dk

TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 6 2 Ankara Keçiörengücü 11 6 3 2 18 9 21 9 3 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 4 Adana Demirspor 10 5 3 2 19 9 18 10 5 İstanbulspor 10 5 3 2 17 9 18 8 6 Tuzlaspor 10 5 3 2 17 16 18 1 7 Altay 9 5 1 3 16 9 16 7 8 Giresunspor 10 4 4 2 13 12 16 1 9 Bursaspor 11 4 2 5 19 19 14 0 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5 12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 13 Bandırmaspor 11 3 2 6 13 14 11 -1 14 Ümraniyespor 11 2 4 5 11 19 10 -8 15 Menemenspor 9 2 3 4 9 13 9 -4 16 Ankaraspor 10 2 2 6 6 15 8 -9 17 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 18 Eskişehirspor 11 0 4 7 5 22 4 -17

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür