Altay - Bursaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de heyecan, 11. hafta ile devam ediyor. Cumartesi günü oynanacak maçlar arasında bulunan Altay - Bursaspor maçı, günün ve haftanın en önemli maçları arasında yer alıyor. Karşılaşma öncesi iki takım hakkındaki detaylı bilgileri haberimizde verdik. Ligde orta sıralarda bulunan iki takımda, sezon sonuna kadar zirveyi kovalayacak ekipler arasında yer alıyor. İzmir ekibi Altay, ligde oynanan maçta, Menemenspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve son haftalardaki kötü gidişata son vermişti. Bursaspor ise son 5 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Ligde son maçını Adanaspor'a karşı kazanan yeşil-beyazlılar, kupada ise 1922 Konyaspor'u elemişti. Altay, 13 puanla 10. sırada bulunurken, Bursaspor 14 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Altay - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Altay - Bursaspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki takımın maçını hakem, Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Mehmet Can Hanoğlu ve Seyfettin Ünal üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. 11. haftada oynanacak olan Altay - Bursaspor maçı da Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.