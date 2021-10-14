Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altay ile Fatih Karagümrük üç puanı almak için kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Altay - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Fatih Karagümrük maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İzmir'de, Bonova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Fatih Karagümrük maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Oğuzhan Çakır görev alacak.