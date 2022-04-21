Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Altay ile Galatasaray arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Altay – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Altay - Galatasaray maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.