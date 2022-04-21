Altay – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Altay – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Altay ile Galatasaray arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Altay – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Altay - Galatasaray maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.
Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.