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Altay – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Altay ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Peki Altay – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Altay – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altay ile Gaziantep FK karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altay – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ALTAY – GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay – Gaziantep FK maçı 27 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İzmir'de, Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay – Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY – GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Altay – Gaziantep FK maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Tarık Güldal görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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