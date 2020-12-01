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Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de Altay, erteleme maçında Giresunspor'u konuk edecek. Peki, Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Altay ile Giresunspor 2 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Ligde 11. hafta maçını galibiyetle geçiren Altay, evinde Bursaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Giresunspor ise deplasmanda İstanbulspor karşısında 10 kişi kaldığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligde orta sıralarda bulunan iki takımın puanları birbirleriyle aynı.  Altay'ın 9 maçta 16 puanı bulunurken Giresunspor'un ise 10 maçta 16 puanı bulunuyor. Peki, Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de, erteleme maçları oynanıyor. Altay ile Giresunspor arasında oynanacak mücadele, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 2 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka tarafından yönetilecek. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleniyor. Altay - Giresunspor mücadelesi de 2 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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