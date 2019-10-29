Altay Görelespor maçı hangi kanalda | Altay Görelespor maçı canlı izleme linki

İki takım Altay Görelespor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/32 Finaller ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Altay Görelespor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Altay Görelespor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Altay Görelespor maçı hangi kanalda

Altay Görelespor Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı yarın saat 16.30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Altay Görelespor maçı canlı izleme linki

Avrupa Kupaları’na açılan en kısa yol olan Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur heyecanı yarın oynanacak 8 maçla başlıyor. Türkiye’nin Kupası’nda tam 54 takım, bir üst tura yükselmek adına kıyasıya mücadele verecek. Ancak bu ekiplerden yalnızca 27’si adını 5. Tur’a yazdırabilecek. Kupanın 4. tur maçında Altay sahasında Görelespor'u konuk edecek.