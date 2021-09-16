Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Altay ile Göztepe karşı karşıya gelecek. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek ve izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...

ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Göztepe maçı 17 Eylül 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Göztepe maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu karşılaşmayı Hakem Halil umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.