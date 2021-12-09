Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Altay ile Hatayspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

ALTAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Hatayspor maçı 10 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Hatayspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY - HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Altay - Hatayspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Furkan Ürün yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Furkan Aksuoğlu görev alacak.