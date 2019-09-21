Altay, ilk kez Ankaragücü karşısında
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay Bayındır, ilk kez eski takımı Ankaragücü'ne karşı sahada olacak.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay Bayındır, ilk kez eski takımı Ankaragücü'ne karşı sahada olacak.
Sezon başında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci Altay Bayındır, ilk kez eski takımına karşı sahada olacak. Süper Lig'de geçtiğimiz 4 haftada sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Bayındır kalesinde 5 gol gördü.
Kaynak: İHA
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