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Altay, ilki başarmak istiyor

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alarak 10'uncu sıraya gerileyen Altay, deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenerek hem kötü gidişini durdurmayı hem de rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Altay, ilki başarmak istiyor

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alarak 10'uncu sıraya gerileyen Altay, deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenerek hem kötü gidişini durdurmayı hem de rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Akhisar ekibiyle şimdiye kadar 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, 3 maçta da sahadan eli boş ayrıldı. Altay'ın 1'inci Lig'de küme düştüğü 2010-11 sezonunda Akhisar'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, İzmir'de oynanan mücadelede yeşil-siyahlılar 3-1'lik skorla güldü. İki takım son olarak 21 Aralık 2011'de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Akhisar'daki kupa randevusunda da ev sahibi ekip mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Altay, 8 yıl sonra kozlarını paylaşacağı Akhisarspor'un bileğini bu kez bükmek istiyor.

Kaynak: DHA

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