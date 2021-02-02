Altay - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Altay, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-3 sona erdi. Altay ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Altay sahasında İstanbulspor ile 01.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Altay - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu? Altay, İstanbulspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Altay İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın Altay İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

01.02.2021 19:00

Altay İstanbulspor Maçının Hakemleri

Cihan Aydın(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Metoğlu(dördüncü Hakem)

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 28. Murat Akça, 53. Lokman Gör, 90. Cebrail Karayel, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 77. Jasmın Scuk, 67. Zeki Yıldırım, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 83. Jose Marcıo Da Costa, 89. Erhan Çelenk, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

99. Ozan Evrim Özenç, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 8. Yekta Kurtuluş, 18. Abdullah Aydın, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş, 63. Deniz Kadah, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 17. Ziya Alkurt

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar

Yedekler

25. Halil Yiğit Yitmez, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 35. Egehan Gök, 18. Koray Kılınç, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 19 12 4 3 41 20 40 21 3 Samsunspor 19 10 7 2 27 18 37 9 4 Adana Demirspor 19 10 4 5 33 19 34 14 5 Tuzlaspor 19 10 3 6 29 27 33 2 6 Altay 19 10 2 7 31 20 32 11 7 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 8 Altınordu 19 9 4 6 26 27 31 -1 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 19 8 3 8 23 20 27 3 11 Adanaspor 19 7 3 9 29 25 24 4 12 Ümraniyespor 19 5 6 8 20 29 21 -9 13 Boluspor 19 5 4 10 19 24 19 -5 14 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 15 Menemenspor 19 4 7 8 20 32 19 -12 16 Balıkesirspor 19 4 4 11 16 31 16 -15 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 19 0 7 12 12 39 7 -27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür