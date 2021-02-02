Altay - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Altay, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 19. hafta maçında Altay, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-3 sona erdi. Altay ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Altay sahasında İstanbulspor ile 01.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Altay - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu?
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Altay İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
01.02.2021 19:00
Altay İstanbulspor Maçının Hakemleri
Cihan Aydın(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Metoğlu(dördüncü Hakem)
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 28. Murat Akça, 53. Lokman Gör, 90. Cebrail Karayel, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 77. Jasmın Scuk, 67. Zeki Yıldırım, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 83. Jose Marcıo Da Costa, 89. Erhan Çelenk, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao
Yedekler
99. Ozan Evrim Özenç, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 8. Yekta Kurtuluş, 18. Abdullah Aydın, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş, 63. Deniz Kadah, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 17. Ziya Alkurt
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar
Yedekler
25. Halil Yiğit Yitmez, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 35. Egehan Gök, 18. Koray Kılınç, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|19
|12
|4
|3
|41
|20
|40
|21
|3
|Samsunspor
|19
|10
|7
|2
|27
|18
|37
|9
|4
|Adana Demirspor
|19
|10
|4
|5
|33
|19
|34
|14
|5
|Tuzlaspor
|19
|10
|3
|6
|29
|27
|33
|2
|6
|Altay
|19
|10
|2
|7
|31
|20
|32
|11
|7
|Ankara Keçiörengücü
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|31
|10
|8
|Altınordu
|19
|9
|4
|6
|26
|27
|31
|-1
|9
|Bursaspor
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|30
|4
|10
|Bandırmaspor
|19
|8
|3
|8
|23
|20
|27
|3
|11
|Adanaspor
|19
|7
|3
|9
|29
|25
|24
|4
|12
|Ümraniyespor
|19
|5
|6
|8
|20
|29
|21
|-9
|13
|Boluspor
|19
|5
|4
|10
|19
|24
|19
|-5
|14
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|15
|Menemenspor
|19
|4
|7
|8
|20
|32
|19
|-12
|16
|Balıkesirspor
|19
|4
|4
|11
|16
|31
|16
|-15
|17
|Ankaraspor
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|13
|-18
|18
|Eskişehirspor
|19
|0
|7
|12
|12
|39
|7
|-27
TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür
|29.01.2021
|Akhisarspor
|1-0
|Bandırmaspor
|30.01.2021
|Ankaraspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|30.01.2021
|Adanaspor
|5-2
|Eskişehirspor
|30.01.2021
|Balıkesirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|31.01.2021
|Ümraniyespor
|2-2
|Samsunspor
|31.01.2021
|Boluspor
|1-2
|Adana Demirspor
|31.01.2021
|Bursaspor
|1-2
|Altınordu
|31.01.2021
|Osmanlıspor FK
|Ankara Keçiörengücü
|31.01.2021
|Menemenspor
|0-4
|Giresunspor
|01.02.2021
|Altay
|1-3
|İstanbulspor