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Altay - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Altay, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Altay - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Altay, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-3 sona erdi. Altay ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Altay sahasında İstanbulspor ile 01.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Altay - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu?

Altay, İstanbulspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Altay İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın

Altay İstanbulspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

01.02.2021 19:00

Altay İstanbulspor Maçının Hakemleri

Cihan Aydın(hakem), Ata Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Seyfettin Ünal(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Metoğlu(dördüncü Hakem)

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 28. Murat Akça, 53. Lokman Gör, 90. Cebrail Karayel, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 77. Jasmın Scuk, 67. Zeki Yıldırım, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 83. Jose Marcıo Da Costa, 89. Erhan Çelenk, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

99. Ozan Evrim Özenç, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 8. Yekta Kurtuluş, 18. Abdullah Aydın, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş, 63. Deniz Kadah, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 17. Ziya Alkurt

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar

Yedekler

25. Halil Yiğit Yitmez, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 35. Egehan Gök, 18. Koray Kılınç, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor19125230134117
2İstanbulspor19124341204021
3Samsunspor1910722718379
4Adana Demirspor19104533193414
5Tuzlaspor1910362927332
6Altay19102731203211
7Ankara Keçiörengücü1994624143110
8Altınordu19946262731-1
9Bursaspor199373430304
10Bandırmaspor198382320273
11Adanaspor197392925244
12Ümraniyespor19568202921-9
13Boluspor195410192419-5
14Akhisarspor195410172519-8
15Menemenspor19478203219-12
16Balıkesirspor194411163116-15
17Ankaraspor193412133113-18
18Eskişehirspor19071212397-27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür

29.01.2021Akhisarspor1-0Bandırmaspor
30.01.2021Ankaraspor1-0Ankara Keçiörengücü
30.01.2021Adanaspor5-2Eskişehirspor
30.01.2021Balıkesirspor0-2Tuzlaspor
31.01.2021Ümraniyespor2-2Samsunspor
31.01.2021Boluspor1-2Adana Demirspor
31.01.2021Bursaspor1-2Altınordu
31.01.2021Osmanlıspor FK Ankara Keçiörengücü
31.01.2021Menemenspor0-4Giresunspor
01.02.2021Altay1-3İstanbulspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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