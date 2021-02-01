Altay - İstanbulspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

Altay ve İstanbulspor, 19. haftanın kapanış maçında karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki zorlu mücadele öncesinde son bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ligde son 3 haftayı deplasman maçlarıyla geçiren Altay, bu müsabakalarda Tuzlaspor'u mağlup etse de Bandırmaspor ve Samsunspor'dan eli boş dönmüştü. Yaklaşık 1 ay aranın ardından iç saha maçına çıkacak olacak siyah-beyazlılar, bir ara ligin zirvesine kadar çıksa da son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle 5. sıraya kadar geriledi.

Altay, ligin 2. basamağında bulunan İstanbulspor'u mağlup ederek hem şanssızlığını kırmak istiyor hem de üst sıralardaki rakipleriyle puan farkını azaltmayı amaçlıyor. Peki, Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altay, İstanbulspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran TRT, tüm 1. lig maçlarını naklen izleyicilere sunuyor. Altay ve İstanbulspor karşılaşması da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek.

Karşılaşma öncesi Altay'da sarı kart cezalısı Thiam ve sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Özgür Özkaya forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Harun Alpsoy'un ise maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Öte yandan Teknik Direktör Yücel İldiz'in devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve lisansları çıkan yeni futbolculara da şans vermesi bekleniyor.