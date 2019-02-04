Altay - İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında Altay sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyen Portekizli golcüleri Paxiao'yu aradıklarını söyledi. Karafırtınalar, "Oyuncularımı tebrik ederim. Geriye düşmemize rağmen oyunu çevirdiler. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Ancak bu ligde alınan her puan çok önemli. Cezası sebebiyle forma giyemeyen Paixao'yu aradık. İlk penaltıyı gole çevirebilseydik farklı olabilirdi. Önce beraberlik için sonrasında da galibiyet için tüm riskleri aldık. Bu yüzden de geride pozisyonlar verdik. Takımla henüz ilk haftamız. O yüzden taraftarlarımız bu sonucu mazur görsün. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Altay izleteceğiz" dedi.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor A takım sorumlusu Orhan Çıkrıkçı ise basın toplantısında VAR çıkışında bulundu. Çıkrıkçı, "İyi bir maç oldu. Çok pozisyonlar da bulduk. Skor 1-0'ken lehimize verilmeyen bir penaltının olduğunu düşünüyoruz. Ona rağmen son dakikalarda önemli pozisyonlara girdik ancak galibiyet golünü bulamadık. Bize göre ve hakeme göre çok farklı kararlar olabiliyor. O yüzden bu lige de acilen VAR sisteminin getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA