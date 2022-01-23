Altay – İttifak Holding Konyaspor maçı canlı izle | Altay – İttifak Holding Konyaspor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Altay ile İttifak Holding Konyaspor'un karşı karşıya geleceği heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de maçı izlemek isteyenler için Altay – İttifak Holding Konyaspor maçı canlı izle | Altay – İttifak Holding Konyaspor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

ALTAY – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: Altay – İttifak Holding Konyaspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başladı. Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Candaş Elbin ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adem Cinek görev alıyor.

ALTAY – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ALTAY – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: Altay – İttifak Holding Konyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilir.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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