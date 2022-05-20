Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Bu kapsamda Altay ile Kasımpaşa arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Altay – Kasımpaşa maçı canlı izle | Altay – Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTAY – KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Altay- Kasımpaşa maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çavuş yapıyor.

ALTAY – KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

ALTAY – KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Altay- Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY – KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ