Hatayspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?On Numara sonuçları 20 Mayıs 2022 Cuma | On Numara bilet sorgulama ekranı 20 Mayıs 2022Adana Demirspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika! 20 Mayıs 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Başakşehir – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! "Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz."Gelinim Mutfakta 20 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Altay – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasında Altay ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki Antalyaspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona erecek.  Bu kapsamda Altay ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Altay – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY– KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Altay- Kasımpaşa maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Alsancak  Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak. 

Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çavuş yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT