Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona erecek. Bu kapsamda Altay ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Altay – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY– KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Altay- Kasımpaşa maçı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çavuş yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.