Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Altay ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar Altay - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALTAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay ile Kayserispor arasındaki mücadele 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyum'unda oynanacak bu karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Hakem Suat Arslanboğa bu mücadeleyi yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak.