Altay - Keçiörengücü maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Altay ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Altay'ın 1 puan gerisinde averajla 7. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü, gol atamadığı son 3 dış saha maçında galibiyet alamadı. Ankara Keçiörengücü'nde sarı kart cezalıları Burak Aydın ile Abdulkadir Korkut bugünkü maçta forma giyemeyecek. Peki, Altay - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Altay - Keçiörengücü karşılaşması, 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. Bu ligde Ankara Keçiörengücü, gol atamadığı son 3 dış saha maçında galibiyet alamadı.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Altay - Keçiörengücü maçı da cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek.

ALTAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Altay: Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Berkay Sülüngöz, Leandro Deyrınıo Kappel, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Rıdvan Şimşek, Khaly Iyane Thıam, Cihan Topaloğlu, İbrahim Öztürk, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Keçiörengücü: Mehmet Tayfun Dingil, Süleyman Olgun, Kamal Issah, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu, Soner Gönül, Mert Kula, Barış Alper Yılmaz, Metin Uçar, Cem Ekinci, Emeka Frıday Eze

ALTAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Altay ile Keçiörenspor arasında oynanan mücadeleyi TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.