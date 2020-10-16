Altay kimdir? Şarkıcı Altay nereli? Eşi kim? Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Altay'ın hayatı merak konusu oldu. Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Altay kimdir? Şarkıcı Altay nereli? Eşi kim? Kaç yaşında? Şarkıcı Altay gençliği..

ALTAY KİMDİR?

Altay kimdir? Altay Biber, 1970 senesinde Rize‘de yirmi kişilik bir ailenin çocuğu olarak yedi kardeşten biri olarak doğmuştur. Politikacı bir aileden gelmektedir. İlk ve ortaokulu Zeytinburnu’nda okudu. Liseyi ise Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde okudu. Sonra İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi. Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. 6 yıl konservatuar eğitimi aldı. İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı.

Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya ‘da kısa dönem olarak yaptı.

Kendisini ilk olarak “Var ya” adlı bestesi ile tanıttı. Yüzlerce bestesi olan Altay’ın ilk albümü 30 yaşındayken, 2000 yılında “Yok ya” adı altında çıkardığı albümdür. İkinci albümü “Yolcu Yolunda Gerek“ 2001, üçüncü albümü Prestij Müzik´ten “Seninle“ 2003, dördüncü albümü “Anadolu’dan Rüyaya“ 2004 yılında çıkardı. Beşinci albümü “Öyle Olsun“´u Özden Müzik´ten 20 Haziran 2006´da çıkardı. Müzik Direktörlüğünü ve Aranjörlüğünü Ahmet Özden´in üstlendiği albümündeki tüm söz ve müzikler Altay’a ait. 2007´de Seyhan Müzik´ten “Zor Bulursun“ isimli albümünü çıkardı. 2009´da da Avrupa Müzik markasıyla “Sana Bayılıyorum“ albümü yayınlandı. 2010´da “Şekil A”yı çıkardı.

Albüm çıkarmaya başlamadan önce gece kulüplerinde çalışıyor ve müzisyen arkadaşlarına şarkı veriyordu.

2004 yılında Serap Karaata ile evlenen AlGülsüm Biber Hanım’la evlenmiştir. Bir çocukları vardır.

Albümleri:

2000 – Kalpsizsin ( Yok Ya )

2001 – Yolcu Yolunda Gerek

2003 – Seninle

2005 – Anadolu’dan Dünyaya

2006 – Öyle Olsun

2007 – Zor Bulursun

2009 – Sana Bayılıyorum

2010 – Şekil A

2011 – Elma

2013 – Berduş