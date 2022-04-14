Altay - Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Altay - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altay ile Medipol Başakşehir arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de Altay - Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Altay - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

ALTAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Altay- Medipol Başakşehir maçı 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapıyor.

ALTAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

ALTAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Altay- Medipol Başakşehir maç, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALTAY İLK 11

1. MATEUSZ LIS

17. ANDRE BIYOGO POKO

6. CEYHUN GÜLSELAM

38. İBRAHİM ÖZTÜRK

11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA

29. KHALY IYANE THIAM

10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON

2. MOHAMMAD NADERI

4. NILS ERIC ROLAND BJÖRKANDER

14. TOLGA ÜNLÜ

8. ZEKİ YILDIRIM

BAŞAKŞEHİR İLK 11

1. VOLKAN BABACAN

5. LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA

6. ALEXANDRU EPUREANU

8. DANİJEL ALEKSİC

23. DENİZ TÜRÜÇ

27. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN

28. TOLGA CİĞERCİ

48. SALİH UÇAN

60. LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA

77. CHUKA STEFANO OKAKA

80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR