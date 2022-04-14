Altay - Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Altay - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasında Altay ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Altay - Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Altay - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altay ile Medipol Başakşehir arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de Altay - Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Altay - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
ALTAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Altay- Medipol Başakşehir maçı 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapıyor.
ALTAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE
ALTAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Altay- Medipol Başakşehir maç, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALTAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ALTAY İLK 11
1. MATEUSZ LIS
17. ANDRE BIYOGO POKO
6. CEYHUN GÜLSELAM
38. İBRAHİM ÖZTÜRK
11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA
29. KHALY IYANE THIAM
10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON
2. MOHAMMAD NADERI
4. NILS ERIC ROLAND BJÖRKANDER
14. TOLGA ÜNLÜ
8. ZEKİ YILDIRIM
BAŞAKŞEHİR İLK 11
1. VOLKAN BABACAN
5. LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA
6. ALEXANDRU EPUREANU
8. DANİJEL ALEKSİC
23. DENİZ TÜRÜÇ
27. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN
28. TOLGA CİĞERCİ
48. SALİH UÇAN
60. LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA
77. CHUKA STEFANO OKAKA
80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR