Altay Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altay Ozkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Altay Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Altay Ozkan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Altay Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altay Ozkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altay Ozkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altay Ozkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altay Ozkan 1 Ocak 2003 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altay Ozkan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Altay Ozkan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Altay Ozkan'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Altay Ozkan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/altaayozkan?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Altay Ozkanboyu ve yaşı kaç

Altay Ozkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Altay Ozkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Altay Ozkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altay Ozkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Göztepe

24 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

30 Haziran 2023 yılında Göztepe

Altay Ozkan kimdir

Altay Ozkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altay Ozkan şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Altay Ozkan nereli

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