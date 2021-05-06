Altay - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 34.haftasında Altay ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler Altay - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.
TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Altay Royal Hastanesi Bandırmaspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Altay - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
ALTAY - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Altay ile Royal Hastanesi Bandırmaspor arasındaki maç, 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda saat 18.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 3 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Cemil Tunç ve Mehmet Akıncık yapacak.
ALTAY - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Altay ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, TRT Spor'dan canlı olarak izlenebiliyor.