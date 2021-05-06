Altay - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1.Lig'in 34.haftasında Altay ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Peki Altay - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
TFF 1.Lig'de 34 haftalık heyecan oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek. Bu kapsamda Altay Royal Hastanesi Bandırmaspor'u evinde konuk edecek. Bu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Altay - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
ALTAY - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Altay ile Royal Hastanesi Bandırmaspor arasındaki maç, 9 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda saat 18.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz, BeİN Sports 3 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.