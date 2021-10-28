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Altay - Sivasspor maçı canlı izle | Altay - Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken heyecan da dozunu giderek artırıyor. Lig'in 11. haftasında Altay'ın evinde Sivasspor'u ağırlayacağı maçın Altay - Sivasspor maçı canlı izle | Altay - Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Altay - Sivasspor maçı canlı izle | Altay - Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında Altay evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu önemli mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler için Altay - Sivasspor maçı canlı izle | Altay - Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde... 

ALTAY - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Altay - Sivasspor maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Murat Erdoğan görev alacak.

ALTAY - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 

ALTAY - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Altay - Sivasspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

ALTAY - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Altay: Lis, Cebrail, Thiam, İbrahim, Björkander, Ceyhun, Poko, Pinares, Kappel, Bamba, Ahmed Rayyan

Demir Grup Sivasspor: Ali, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan, Fajr, Kayode, Gradel, Yatabare

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