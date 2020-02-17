Altay, Sportif Direktör Özden Töraydın ile yollarını ayırdı

Altay, Sportif Direktör Özden Töraydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Sportif Direktör Özden Töraydın ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Sn. Özden Töraydın, kulübümüzdeki görevinden Yönetim Kurulumuz ile karşılıklı mutabakat içerisinde ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Özden Töraydın, 1 Eylül 2016 tarihinden beri Altay'da sportif direktörlük görevine üstlenmişti. Töraydın, 2017/2018 sezonunda Altay, 2. Lig'deyken boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturmuş ve takımla çıktığı 4 maçı da kazanarak Altay'ı TFF 1. Lig'e çıkarmıştı. Töraydın, zaman zaman takımın aldığı kötü sonuçların ardından taraftarlardan tepki görüyordu.

Kaynak: İHA