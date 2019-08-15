Altay tecrübeyi seçti

TFF 1. Lig'de flaş transferler ve geçen sezondan kalan kaliteli isimlerle yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmeye hazırlanan Altay, kadrosunu tecrübeli oyuncularla donatarak ligin yaş ortalaması en yüksek 3 takımından biri oldu. 27.5 yaş ortalamalı Karagümrük'ün ardından Giresunspor'la birlikte 27.4 yaş ortalamasıyla mücadele etmeye hazırlanan siyah-beyazlıların kadrosunda 30 yaşın üzerinde 10 futbolcu bulunuyor. İzmir ekibinde 38 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk, ligin en deneyimli ismi olarak dikkat çekiyor.

İbrahim'i tecrübe olarak 34 yaşındaki forvet Paixao ve ön libero Merter izliyor. Altay'da stoper Gençer, orta saha oyuncusu Yılmaz ve forvet arkası Tatos 30, sol bek Özgür ve ön libero Deniz 31, orta saha oyuncusu Putsila 32, forvet Leandrinho ise 33 yaşında. Siyah-beyazlılarda 29 yaşındaki Tavares ve Kappel de takımın deneyimli isimleri arasında yer alıyor. Pazar günü evinde Ümraniyespor'la ilk maçta karşılaşacak Altay'da sakat olan Putsila ve Oğuzhan forma giyemeyecek.

DHA