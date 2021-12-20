Altay – Trabzonspor canlı izle | Altay – Trabzonspor Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Altay ile Trabzonspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Altay – Trabzonspor canlı izle | Altay – Trabzonspor Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

ALTAY – TRABZONSPOR CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Altay ile Trabzonspor arasında oynanan maç, 21 Aralık 2021 Salı günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 19.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Ali Şanslan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapacak.

ALTAY – TRABZONSPOR CANLI İZLE

ALTAY – TRABZONSPOR BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Altay ile Trabzonspor arasında oynanan maç, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY – TRABZONSPOR BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALTAY - TRABZONSPOR İLK 11'LER

ALTAY İLK 11

1. MATEUSZ LIS

17. ANDRE BIYOGO POKO

90. CEBRAİL KARAYEL

21. CESAR IGNACIO PINARES TAMAYO

11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA

29. KHALY IYANE THIAM

7. LEANDRO DEYRINIO KAPPEL

10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON

2. MOHAMMAD NADERI

28. MURAT AKÇA

8. ZEKİ YILDIRIM

Yedekler

35. CİHAN TOPALOĞLU

9. AHMED YASSER ANWAR MOHAMED MOHAMED RAYAN

6. CEYHUN GÜLSELAM

63. DENİZ KADAH

30. EREN ERDOĞAN

20. KAZIMCAN KARATAŞ

19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO

88. ÖZGÜR ÖZKAYA

5. SERGE ARNAUD AKA

16. THACIANO MICKAEL DA SILVA

Teknik Sorumlu

MUSTAFA DENİZLİ

TRABZONSPOR İLK 11

1. UĞURCAN ÇAKIR

5. BERAT AYBERK ÖZDEMİR

6. EMMANOUIL SIOPIS

10. ABDÜLKADİR ÖMÜR

15. ANDERS TRONDSEN

14. ANDREAS EVALD CORNELIUS

17. MAREK HAMSIK

21. JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO

24. STEFANO WILFRED DENSWIL

32. EDGAR MIGUEL IE

33. BRUNO DA SILVA PERES

Yedekler

59. ARDA AKBULUT

4. HÜSEYİN TÜRKMEN

7. YUSUF SARI

8. DORUKHAN TOKÖZ

19. BANGALY FODE KOITA

11. ANASTASIOS BAKASETAS

29. YUNUS MALLI

61. ABDULKADİR PARMAK

70. AHMETCAN KAPLAN

99. SERKAN ASAN

Teknik Sorumlu

ABDULLAH MUCİB AVCI