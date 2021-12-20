Altay – Trabzonspor canlı izle | Altay – Trabzonspor Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Altay ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Altay – Trabzonspor canlı izle | Altay – Trabzonspor Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Altay ile Trabzonspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Altay – Trabzonspor canlı izle | Altay – Trabzonspor Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
ALTAY – TRABZONSPOR CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Altay ile Trabzonspor arasında oynanan maç, 21 Aralık 2021 Salı günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 19.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Ali Şanslan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapacak.
ALTAY – TRABZONSPOR CANLI İZLE
ALTAY – TRABZONSPOR BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Altay ile Trabzonspor arasında oynanan maç, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALTAY – TRABZONSPOR BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ALTAY - TRABZONSPOR İLK 11'LER
ALTAY İLK 11
1. MATEUSZ LIS
17. ANDRE BIYOGO POKO
90. CEBRAİL KARAYEL
21. CESAR IGNACIO PINARES TAMAYO
11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA
29. KHALY IYANE THIAM
7. LEANDRO DEYRINIO KAPPEL
10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON
2. MOHAMMAD NADERI
28. MURAT AKÇA
8. ZEKİ YILDIRIM
Yedekler
35. CİHAN TOPALOĞLU
9. AHMED YASSER ANWAR MOHAMED MOHAMED RAYAN
6. CEYHUN GÜLSELAM
63. DENİZ KADAH
30. EREN ERDOĞAN
20. KAZIMCAN KARATAŞ
19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO
88. ÖZGÜR ÖZKAYA
5. SERGE ARNAUD AKA
16. THACIANO MICKAEL DA SILVA
Teknik Sorumlu
MUSTAFA DENİZLİ
TRABZONSPOR İLK 11
1. UĞURCAN ÇAKIR
5. BERAT AYBERK ÖZDEMİR
6. EMMANOUIL SIOPIS
10. ABDÜLKADİR ÖMÜR
15. ANDERS TRONDSEN
14. ANDREAS EVALD CORNELIUS
17. MAREK HAMSIK
21. JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO
24. STEFANO WILFRED DENSWIL
32. EDGAR MIGUEL IE
33. BRUNO DA SILVA PERES
Yedekler
59. ARDA AKBULUT
4. HÜSEYİN TÜRKMEN
7. YUSUF SARI
8. DORUKHAN TOKÖZ
19. BANGALY FODE KOITA
11. ANASTASIOS BAKASETAS
29. YUNUS MALLI
61. ABDULKADİR PARMAK
70. AHMETCAN KAPLAN
99. SERKAN ASAN
Teknik Sorumlu
ABDULLAH MUCİB AVCI