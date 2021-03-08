Altay - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 25. hafta maçında Altay, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 25. hafta maçında Altay, Tuzlaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 5-0 sona erdi. Altay ve Tuzlaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Altay sahasında Tuzlaspor ile 07.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Altay - Tuzlaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Altay Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
07.03.2021 19:00
Altay Tuzlaspor Maçının Hakemleri
Kadir Sağlam(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Efe Tanrıverdi(dördüncü Hakem)
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 4. Tolga Ünlü, 5. Berkay Sülüngöz, 28. Murat Akça, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 77. Jasmın Scuk, 29. Khaly Iyane Thıam, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao
Yedekler
13. Eren Karataş, 90. Cebrail Karayel, 22. Çağlar Birinci, 83. Jose Marcıo Da Costa, 67. Zeki Yıldırım, 17. Ziya Alkurt, 63. Deniz Kadah, 26. İlhan Depe, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 61. Anıl Karaer, 35. Yasin Güreler, 77. Samet Asatekin, 72. Muhammed Gönülaçar, 44. Rajko Rotman, 8. Gökcan Kaya, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
41. Metin Erol, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 11. Onur Ayık, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 97. Alan Lıma Carıus
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|25
|16
|5
|4
|40
|19
|53
|21
|2
|Samsunspor
|25
|14
|8
|3
|42
|24
|50
|18
|3
|İstanbulspor
|25
|14
|5
|6
|48
|26
|47
|22
|4
|Adana Demirspor
|25
|13
|6
|6
|42
|23
|45
|19
|5
|Altınordu
|25
|13
|6
|6
|38
|32
|45
|6
|6
|Altay
|25
|14
|2
|9
|46
|29
|44
|17
|7
|Tuzlaspor
|25
|12
|5
|8
|34
|35
|41
|-1
|8
|Ankara Keçiörengücü
|25
|11
|7
|7
|31
|17
|40
|14
|9
|Bursaspor
|25
|10
|4
|11
|39
|40
|34
|-1
|10
|Ümraniyespor
|25
|9
|7
|9
|30
|33
|34
|-3
|11
|Bandırmaspor
|25
|9
|5
|11
|30
|31
|32
|-1
|12
|Boluspor
|25
|8
|5
|12
|26
|28
|29
|-2
|13
|Menemenspor
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|27
|-12
|14
|Adanaspor
|24
|7
|5
|12
|34
|36
|26
|-2
|15
|Balıkesirspor
|24
|6
|7
|11
|25
|34
|25
|-9
|16
|Akhisarspor
|25
|6
|4
|15
|25
|42
|22
|-17
|17
|Ankaraspor
|25
|3
|7
|15
|16
|40
|16
|-24
|18
|Eskişehirspor
|25
|1
|7
|17
|15
|60
|10
|-45
TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür
|05.03.2021
|İstanbulspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|06.03.2021
|Bandırmaspor
|2-2
|Altınordu
|06.03.2021
|Samsunspor
|0-2
|Adana Demirspor
|06.03.2021
|Ankaraspor
|1-1
|Menemenspor
|07.03.2021
|Akhisarspor
|3-0
|Eskişehirspor
|07.03.2021
|Ümraniyespor
|3-1
|Giresunspor
|07.03.2021
|Altay
|5-0
|Tuzlaspor
|07.03.2021
|Osmanlıspor FK
|Menemenspor
|07.03.2021
|Boluspor
|2-1
|Bursaspor
|08.03.2021
|Adanaspor
|Balıkesirspor