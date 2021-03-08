Altay - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Altay, Tuzlaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 5-0 sona erdi. Altay ve Tuzlaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Altay sahasında Tuzlaspor ile 07.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Altay - Tuzlaspor Maç Sonucu ne oldu? Altay, Tuzlaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Altay Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın Altay Tuzlaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

07.03.2021 19:00

Altay Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Kadir Sağlam(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Efe Tanrıverdi(dördüncü Hakem)

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 4. Tolga Ünlü, 5. Berkay Sülüngöz, 28. Murat Akça, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 77. Jasmın Scuk, 29. Khaly Iyane Thıam, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

13. Eren Karataş, 90. Cebrail Karayel, 22. Çağlar Birinci, 83. Jose Marcıo Da Costa, 67. Zeki Yıldırım, 17. Ziya Alkurt, 63. Deniz Kadah, 26. İlhan Depe, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş

Teknik Sorumlu

Osman Özköylü

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 61. Anıl Karaer, 35. Yasin Güreler, 77. Samet Asatekin, 72. Muhammed Gönülaçar, 44. Rajko Rotman, 8. Gökcan Kaya, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 11. Onur Ayık, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 97. Alan Lıma Carıus

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 25 16 5 4 40 19 53 21 2 Samsunspor 25 14 8 3 42 24 50 18 3 İstanbulspor 25 14 5 6 48 26 47 22 4 Adana Demirspor 25 13 6 6 42 23 45 19 5 Altınordu 25 13 6 6 38 32 45 6 6 Altay 25 14 2 9 46 29 44 17 7 Tuzlaspor 25 12 5 8 34 35 41 -1 8 Ankara Keçiörengücü 25 11 7 7 31 17 40 14 9 Bursaspor 25 10 4 11 39 40 34 -1 10 Ümraniyespor 25 9 7 9 30 33 34 -3 11 Bandırmaspor 25 9 5 11 30 31 32 -1 12 Boluspor 25 8 5 12 26 28 29 -2 13 Menemenspor 25 6 9 10 29 41 27 -12 14 Adanaspor 24 7 5 12 34 36 26 -2 15 Balıkesirspor 24 6 7 11 25 34 25 -9 16 Akhisarspor 25 6 4 15 25 42 22 -17 17 Ankaraspor 25 3 7 15 16 40 16 -24 18 Eskişehirspor 25 1 7 17 15 60 10 -45

TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür