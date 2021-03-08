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Altay - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 25. hafta maçında Altay, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Altay - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Altay, Tuzlaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 5-0 sona erdi. Altay ve Tuzlaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Altay sahasında Tuzlaspor ile 07.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Altay - Tuzlaspor Maç Sonucu ne oldu?

Altay, Tuzlaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Altay Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Altay Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

07.03.2021 19:00

Altay Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Kadir Sağlam(hakem), Oğuz Terzi(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Efe Tanrıverdi(dördüncü Hakem)

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 4. Tolga Ünlü, 5. Berkay Sülüngöz, 28. Murat Akça, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 77. Jasmın Scuk, 29. Khaly Iyane Thıam, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

13. Eren Karataş, 90. Cebrail Karayel, 22. Çağlar Birinci, 83. Jose Marcıo Da Costa, 67. Zeki Yıldırım, 17. Ziya Alkurt, 63. Deniz Kadah, 26. İlhan Depe, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş

Teknik Sorumlu

Osman Özköylü

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 61. Anıl Karaer, 35. Yasin Güreler, 77. Samet Asatekin, 72. Muhammed Gönülaçar, 44. Rajko Rotman, 8. Gökcan Kaya, 15. Aldın Cajıc, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 11. Onur Ayık, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 97. Alan Lıma Carıus

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor25165440195321
2Samsunspor25148342245018
3İstanbulspor25145648264722
4Adana Demirspor25136642234519
5Altınordu2513663832456
6Altay25142946294417
7Tuzlaspor251258343541-1
8Ankara Keçiörengücü25117731174014
9Bursaspor2510411394034-1
10Ümraniyespor25979303334-3
11Bandırmaspor259511303132-1
12Boluspor258512262829-2
13Menemenspor256910294127-12
14Adanaspor247512343626-2
15Balıkesirspor246711253425-9
16Akhisarspor256415254222-17
17Ankaraspor253715164016-24
18Eskişehirspor251717156010-45

TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür

05.03.2021İstanbulspor0-0Ankara Keçiörengücü
06.03.2021Bandırmaspor2-2Altınordu
06.03.2021Samsunspor0-2Adana Demirspor
06.03.2021Ankaraspor1-1Menemenspor
07.03.2021Akhisarspor3-0Eskişehirspor
07.03.2021Ümraniyespor3-1Giresunspor
07.03.2021Altay5-0Tuzlaspor
07.03.2021Osmanlıspor FK Menemenspor
07.03.2021Boluspor2-1Bursaspor
08.03.2021Adanaspor Balıkesirspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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