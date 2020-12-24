Altay-Ümraniyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de 16. hafta maçları Altay ve Ümraniyespor maçı ile başlıyor. İki takım arasında oynanacak zorlu mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Altay evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor. Bu ligde Ümraniyespor deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor. Altay, 14 maçta 26 puan toplayarak 6. sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 15 maçta 17 puana ulaşarak 12. sıradaki yerini aldı. Peki, Altay-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 16. haftasının açılış mücadelesi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma 25 Aralık Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Bu karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Suat Güz ve Burak Cansız üstlenecek. Mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de sezon Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm maçlar TRT ekranlarından şifresiz ve naklen izlenebiliyor. Altay-Ümraniyespor maçı da Cuma akşamı saat 19.00'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek.