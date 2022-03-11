Altay – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Altay – Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29.hafta maçında ligde kalma mücadelesi veren Altay ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Spor Toto Süper Lig: Altay – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Altay – Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Altay ile Yeni Malatyaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Altay – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Altay – Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...
ALTAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Altay ile Yeni Malatyaspor arasındaki maç, 12 Mart 2022 Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Bilal Gölen yapıyor, maçın VAR hakemi ise Ümit Öztürk olarak görevlendirildi.
ALTAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE
ALTAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Altay ile Yeni Malatyaspor arasındaki maç, Bein Sports HD 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALTAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ALTAY İLK 11
1. MATEUSZ LIS
17. ANDRE BIYOGO POKO
90. CEBRAİL KARAYEL
21. CESAR IGNACIO PINARES TAMAYO
38. İBRAHİM ÖZTÜRK
20. KAZIMCAN KARATAŞ
7. LEANDRO DEYRINIO KAPPEL
19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO
10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON
28. MURAT AKÇA
16. THACIANO MICKAEL DA SILVA
YENİ MALATYASPOR İLK 11
25. ERTAÇ ÖZBİR
4. GASTON MATIAS CAMPI
5. OUSSAMA HADADI
9. KENAN ÖZER
7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ
18. MEHDI EMBARECK ZEFFANE
24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE
44. MOUNIR CHOUIAR
45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN
66. JOSPIN NSHIMIRIMANA
94. NOUHA DICKO