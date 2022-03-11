Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Altay ile Yeni Malatyaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Altay – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Altay – Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Altay ile Yeni Malatyaspor arasındaki maç, 12 Mart 2022 Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Bilal Gölen yapıyor, maçın VAR hakemi ise Ümit Öztürk olarak görevlendirildi.

ALTAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ALTAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Altay ile Yeni Malatyaspor arasındaki maç, Bein Sports HD 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALTAY İLK 11

1. MATEUSZ LIS

17. ANDRE BIYOGO POKO

90. CEBRAİL KARAYEL

21. CESAR IGNACIO PINARES TAMAYO

38. İBRAHİM ÖZTÜRK

20. KAZIMCAN KARATAŞ

7. LEANDRO DEYRINIO KAPPEL

19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO

10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON

28. MURAT AKÇA

16. THACIANO MICKAEL DA SILVA

YENİ MALATYASPOR İLK 11

25. ERTAÇ ÖZBİR

4. GASTON MATIAS CAMPI

5. OUSSAMA HADADI

9. KENAN ÖZER

7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ

18. MEHDI EMBARECK ZEFFANE

24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE

44. MOUNIR CHOUIAR

45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN

66. JOSPIN NSHIMIRIMANA

94. NOUHA DICKO