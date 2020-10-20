Altay'da 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay Spor Kulübü'nde toplamda 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan kişilerin gerekli tedbirler alınarak karantina işlemlerinin başlandığı söylendi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kulübümüzde dün yapılan COVID-19 testleri sonucunda, 8 futbolcumuz ve teknik direktörümüz Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanımız ve 2 idari personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başladığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Altay'ın yarın akşam saat 19.00'da oynayacağı Altınordu maçı, koronavirüs vakaları dolayısıyla ertelenebilir.