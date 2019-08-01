Altay'da çifte şok

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da, Portekizli santrfor Marco Paixao'nun ardından sağ kanat Oğuzhan Aynaoğlu ve ön libero Merter Yüce'nin sakatlanması keyifleri kaçırdı. Gol kralı Paixao, Afyonkarahisar kampında Denizlispor, Menemenspor ve Bursaspor'la oynanan hazırlık maçlarında forma giyemezken, Oğuzhan ve Merter de dün siyah-beyazlıların 2-1 kaybettiği Bursaspor randevusunda görev alamadı. Geçen sezon dizinden menisküs ameliyatı olan Oğuzhan'ın bu kez Menemen müsabakasında dizinden sakatlandığı öğrenildi. Dizinde esneme olan tecrübeli futbolcu ligin ilk 2 haftasını kaçıracak. Merter ise belindeki spazm nedeniyle tedavi görüyor. Paixao'nun sezona yetişeceği, Merter'in durumunun belirsiz olduğu belirtildi.

Afyon'da oynadığı 3 hazırlık maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi. Son olarak Bursaspor'la oynanan özel randevuda İzmir ekibi 43'üncü dakikada Tatos'la bir penaltıdan faydalanamazken, 45'inci dakikada kalesinde gol gördü. 65'inci dakikada Tatos'la eşitliği sağlayan Altay, 90+4'te yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Teknik patron Sait Karafırtınalar, "Rakibin Bursaspor olması atmosferi artırdı. Oyun bizim için yeterli. İki yarının da son anlarında goller yedik. Eksiklerimizi görmüş olduk. Faydalı bir kamp oldu" dedi. Yarın kendi tesislerinde hazırlıklarına yeniden başlayacak Altay, 6 Ağustos'ta 47'nci Folkart TSYD Ege Kupası'nda Altınordu ile karşılaşacak.

ABDÜLKERİM TAMAM, SİSSOKO BEKLEMEDE

Dış transferde şimdiye kadar Alanyaspor'dan golcü Hakan, Samsunspor'dan sağ bek Erhan, Uşakspor'dan ön libero Rıdvan, Denizlispor'dan ön libero Deniz, Nijeryalı orta saha Adamu Alhassan ve Yunan forvet Nikos Sampanidis ile anlaşan Altay, geçen sezon Denizlispor'da şampiyonluk yaşayan Konyasporlu stoper Abdülkerim Bardakçı'yla da el sıkıştı. Tecrübeli savunmacının resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Altay, Eskişehirspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli sağ kanat İbrahim Sissoko'dan da haber bekliyor. Öte yandan, teknik heyetin raporuyla yönetim alternatif bir golcü arayışına girdi.

DHA