Altay'da Paixao döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sakatlığı nedeniyle 10 gündür takımdan ayrılan kalan forvet Marco Paixao'nun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Afyon'daki ilk etap kampında salonda çalışırken ayak bileğini burkan Portekizli gol kralının iyileşerek takımla çalışmalara başladığını dile getiren teknik diretör Sait Karafırtınalar, "Marco, 10 gündür takımdan ayrı çalışıyordu, ancak boş durmadı. Bireysel olarak salonda, havuzda çalıştı. İdmanlara başladı, çok profosyenel bir futbolcu. Sezona yetişir" diye konuştu.

Karafırtınalar, Gazişehir Gaziantep'e transfer olan Ulaş'ın yerine savunmaya bir takviye yapacaklarını, bir de kanat oyuncusu aradıklarını söyledi.

DHA