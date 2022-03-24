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  3. Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi! İzmir ekibi resmi imzayı attırdı!

Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi! İzmir ekibi resmi imzayı attırdı!

Geçtiğimiz günlerde Serkan Özbalta ile yollarını ayırdığını açıklayan Altay'da yeni teknik direktör duyuruldu. İzmir ekibi, Sinan Kaloğlu ile sözleşme imzaladı.

Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi! İzmir ekibi resmi imzayı attırdı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, teknik direktörlük için Sinan Kaloğlu ile anlaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörlerinin, futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı ekiple şampiyonluk yaşayan Sinan Kaloğlu olduğu belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamının ardından Türkiye Futbol Federasyonunda üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezona Mustafa Denizli ile başlayan Altay'da daha sonra Mert Nobre ve Serkan Özbalta görev yapmıştı.

 

{TITLE_STRIP}Son dakika! Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta istifa etti!

Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi! İzmir ekibi resmi imzayı attırdı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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