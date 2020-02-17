Altay'da sportif direktörlük görevine Murat Uluç getirildi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktörlük görevine Özden Töraydın'ın yerine Murat Uluç getirildi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Özden Töraydın'ın sportif direktörlük görevinden yönetim kurulu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.

Bu göreve takımın yardımcı antrenörlerinden Murat Uluç'un getirildiği, yöneticilerden Hilmi Bozok'un da profesyonel şube sorumlusu olarak görev yapacağı bildirildi.

Kaynak: AA