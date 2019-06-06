Altay'dan Ahmet İlhan atağı

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Altay, geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan sol kanat Ahmet İlhan Özbek'le ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, kulübüyle sözleşmesi devam eden 31 yaşındaki futbolcuya teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Aydınspor 1923 altyapısında yetişen, Bozüyükspor'da profesyonel olan Ahmet İlhan, sırasıyla Manisaspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'da da top koşturdu. Kariyerinde Süper Lig'de 177 maçta 20 gol atan Ahmet İlhan, 1. Lig'de 21 müsabakada 2 gol kaydetti. Deneyimli oyuncu A Milli Takım formasını özel maçlarda 5 kez terletti.

DHA