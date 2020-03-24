Altay'dan erken hamle

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, henüz sezon bitmeden iki yabancı futbolcusu ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlı takımda ikinci sezonunu geçiren Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila ve Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'in mayıs ayı sonunda bitecek mukaveleleri 2'şer yıl daha uzatıldı. Oyuncuların menajeriyle bir araya gelen yönetim yapılan sıkı pazarlıklar sonrası şartlarda el sıkıştı.

Putsila ve Kappel'in Altay'da forma giymekten mutlu oldukları dile getirildi. Bu sezon 25 maçta görev alan Putsila, 5 kez rakip fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Ligde 24 karşılaşmada forma giyen Kappel ise 3 gol, 6 asistle dikkat çekti. Hedeflerinin sezon sonunda direkt ya da Play-Off'tan kupa kaldırmak olduğunu belirten iki futbolcu, gelecek sezon siyah-beyazlı formayı Süper Lig'de giymek istediklerini söyledi.

KOŞUKAVAK'TAN BİLGİLENDİRME

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, lige verilen arada antrenmanlara yeniden başlayan siyah-beyazlı takıma koronavirüs salgını konusunda alacakları önlemleri aktardı. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne futbolcuları ve kulüp personelini aralarında mesafe bıraktırarak çevresinde toplayan deneyimli teknik adam, kulüp tarafından gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Altaylı futbolcuların alınan tedbirler kapsamında 4'erli 5'erli gruplar halinde sabahtan akşama kadar dönüşümlü idman yapacağı öğrenildi. Toplantıda sayısı azaltılan personelin de dikkatli olması istendi. Yabancı oyuncular idman sonrası tesiste kalmadan evlerine dönecek. Tesisteki hobi salonuna girmek de yasaklandı.

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Kaynak: DHA