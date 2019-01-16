Altay’dan görkemli kutlama

Türk futbolunun asırlık çınarı Altay'ın 105'inci kuruluş yıldönümünü siyah-beyazlı taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.

İzmir temsilcisinin kuruluş yılının 1914 olması nedeniyle saat 19.14'te Alsancak Stadı önünde buluşarak yapılan kortej yürüyüşünde yaklaşık 2 bin Altay taraftarı, Gündoğdu Meydanı'nda yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Siyah-beyazlılar geceyi, "Şampiyon Altay" tezahüratlarıyla inletti. Altaylılar daha sonra meydanda verilen konserle keyifli dakikalar yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar geçen yıl vefat eden eski başkan Erdoğan Tözge'nin "Büyükler Ölmez. Atatürk Öldü Mü ? Altay da Ölmez" sözlerinin yazılı olduğu bir pankart hazırlayarak Tözge'yi andı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA