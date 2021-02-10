TFF 1. Lig'de yoluna devam eden Altay, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile 1.5 yıllığına anlaştı. Resmi hesaplardan duyurulan anlaşmada, "Özköylü ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyor, Büyük Altay'ımızı hak ettiği yere ulaştıracağına yürekten inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. Peki, Altay'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

OSMAN ÖZKÖYLÜ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

26 Ağustos 1971'de Aydın'da dünyaya gelen Osman Özköylü, 41 yaşındadır. Eski futbolcu Özköylü, futbolculuk döneminde, stoper pozisyonunda görev alıyordu. 2007 yılında futbolculuk kariyerine nokta koyan teknik adam, 13 kez de A Milli takım forması giymiştir.

Teknik direktörlük kariyerine Etimesgut Belediyespor’da başlayan 49 yaşındaki Osman Özköylü, Erzurumspor, Körfez İskenderunspor, Elazığspor, Denizlispor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, Boluspor ve son olarak Hekimoğlu Trabzon’u çalıştırdı.

Osman Özköylü, 2012-2013’te Kayseri Erciyesspor’u Süper Lig’e taşımıştı.