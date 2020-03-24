Altaylı futbolcular çalışmalarına evlerinde devam edecek
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular çalışmalarına evlerinde devam edecek.Altay Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbolcuların antrenmanlarını bireysel olarak teknik ekibin verdiği program dahilinde evlerinden sürdürdüğü belirtildi.Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde...
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular çalışmalarına evlerinde devam edecek.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbolcuların antrenmanlarını bireysel olarak teknik ekibin verdiği program dahilinde evlerinden sürdürdüğü belirtildi.
Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde dün toplanan siyah-beyazlı futbolcuların gerçekleştirilen toplantının ardından antrenman yaptığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA
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