Altaylı genç oyuncuya Galatasaray kancası

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın 16 yaşındaki kanat oyuncusu Kazımcan Karataş'a Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray talip oldu. Sarı-kırmızılılar, bir süredir takip ettikleri genç forvet için İzmir kulübüne resmi teklifte bulundu. Altay'da A takımla antrenmanlara çıkan ancak U17 Ligi'nde forma giyip bu sezon 12 gol atan genç kramponun bonservis ücreti henüz belirlenmedi. Kazımcan'ın gelecek sezon 1'inci Lig'de görev almasını bekleyen yönetim, genç futbolcuyu el üstünde tutuyor. Futbola başladığı Altay'da bu sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, U17 Milli Takımı'nda 3 kez görev aldı.

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Kaynak: DHA