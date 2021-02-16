Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka) Meslek Kodu Nedir?
Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka) Meslek Kodu ile Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni), Tesis Yöneticisi, Organik Tarım Kontrolörü vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç) (Makine İle) mesleği için “8155.02” kod olarak kullanılır iken İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.39” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka) Meslek Kodu “4211.04” olarak belirlenmiştir.
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